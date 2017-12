4 SHARES Delen Tweet

Zowel Ajax, PSV als Feyenoord hebben interesse in Utrecht-ster Zakaria Labyad. Dit weet Martijn Krabbendam, Feyenoord-watcher namens Voetbal International te melden.

“Labyad lost eindelijk zijn belofte in, want wie je ook spreekt over deze speler, iedereen vindt dat hij met zijn kwaliteiten in de top thuis hoort. Hij zelf wil die stap ook maken en er is belangstelling genoeg: Ajax, Feyenoord en PSV zijn allemaal geïnteresseerd”, aldus Krabbendam overtuigd.