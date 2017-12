1 SHARES Delen Tweet

De mogelijke komst van Robin van Persie naar Feyenoord gonst stevig rond op de sociale media. Martin van Geel zegt er het volgende over.

“Dat is niet uitgesloten,” zo reageert Martin van Geel op de kans dat de aanvaller komende winter terugkeert. “Het zou mooi zijn als zo’n ongelooflijk icoon zijn carrière hier afsluit. Daar blijven we op de achtergrond natuurlijk mee bezig. Ook Jordy Clasie zit in ons achterhoofd.”