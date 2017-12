11 SHARES Delen Tweet

Het Turkse medium Fanatik meldt dat Robin van Persie binnenkort weer speler is van Feyenoord. De Rotterdammers hebben met Nicolai Jorgensen een goede eerste spits maar vanwege het naderende vertrek van Michiel Kramer is er ruimte voor een nieuwe spits.

De Turken schrijven op woensdagochtend dat het management van de spits en Fenerbahçe een contractontbinding overeengekomen zijn die in zal gaan vanaf 1 januari van het aankomende jaar. Het medium weet dat Van Persie vervolgens naar Rotterdam zal verhuizen en voor Feyenoord gaat spelen. De Oranje-topscorer aller tijden zou er namelijk lang en breed uit zijn met technisch manager Martin van Geel, vermoedelijk was dat in de zomer al het geval…