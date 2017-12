0 SHARES Delen Tweet

David Neres is volgens het AD de beste speler van de eerste seizoenshelft in de Eredivisie. De Braziliaan kreeg tot nu toe gemiddeld een 6,61 voor zijn optredens in de 14 duels waarin hij voldoende minuten maakte voor een cijfer. Daarmee blijft hij de nummer twee en drie Boer en Ayoub (beiden 6,53) en de nummer vier en vijf El Ahmadi en Arias (beiden 6,50) toch vrij ruim voor.

De eerstvolgende Ajacied is Klaas-Jan Huntelaar met een 6,38 op een gedeelde dertiende plaats. Neres is ook de enige Ajacied in het elftal van de eerste seizoenshelft van het AD.