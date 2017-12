1 SHARES Delen Tweet

Naar alle waarschijnlijkheid wordt Erik Ten Hag vandaag gepresenteerd als niewue coach van Ajax. Diverse Marokkaanse media weten te melden dat hij misschien wel twee spelers van FC Utrecht meeneemt naar Amsterdam.

Middenvelder Zakaria Labyad is al een paar keer in verband gebracht met de Amsterdammers en maakt er zelf geen geheim van dat hij wil vertrekken naar een ploeg uit de traditionele Eredivisie-top drie. Ook Feyenoord en PSV zijn wat hem betreft mogelijkheden, maar de link met Ajax is door Ten Hag snel gelegd. In de eerste seizoenshelft was de Marokkaan misschien wel dé sterspeler in het team van de oefenmeester in de Galgenwaard.

Ook Yassin Ayoub staat op de nominatie om te vertrekken bij Utrecht en ook wat dit betreft legt men in Marokko een verband met Ajax. De spelmaker staat vooralsnog vooral in de belangstelling van een aantal Turkse clubs, maar daar kan natuurlijk nog iets aan veranderen. Saillant detail: eigenlijk heeft Ajax helemaal geen middenvelders nodig, al die posities zijn in de ArenA wel dubbel bezet en iemand als Siem de Jong komt al vrijwel nooit in actie, om over talent Carel Eiting niet eens te spreken.