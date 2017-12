1 SHARES Delen Tweet

Hirving Lozano is een gewild object in de transfermarkt. Het Engelse medium The Guardian heeft een lijst opgesteld met de tien meest gewilde transferobjects en hier staat ook de Mexicaanse aanvaller in.

Sinds zijn komst naar het Philips Stadion is de Mexicaan verworden tot de absolute smaakmaker van de huidige Eredivisie-koploper en dat blijft ook niet in Engeland onopgemerkt. De bovengenoemde krant stelt dat Lozano een belangrijk transferdoelwit is voor Arsenal (als Alexis Sánchez vertrekt) en Liverpool (als Philippe Coutinho naar FC Barcelona gaat).