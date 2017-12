1 SHARES Delen Tweet

Amin Younes ziet een overgang naar het Italiaanse Napoli wel zitten. Probleem is alleen dat Ajax maar liefst 25 miljoen euro voor hem vraagt. Dit weet de Italiaanse krant Il Mattino te melden.

Hoe je het ook wendt of keert, president Aurelio De Laurentiis van de Serie A-topclub is niet bereid om aan dit bedrag te voldoen: 15 miljoen vindt hij te veel en dat geldt zeker voor 25 miljoen. Napoli lijkt te mikken op de geringe contractduur van Younes bij Ajax, de verbintenis van de buitenspeler loopt door tot medio 2018, maar Ajax beschikt wel over een optie voor nog een seizoen. De werkgever van onder meer Dries Mertens zal toch echt zijn portemonnee moeten trekken…