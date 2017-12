6 SHARES Delen Tweet

De vleugels van Ajax zijn momenteel flink op dreef. Met Justin Kluivert en David Neres lijken de Amsterdammers goud in handen te hebben. AC Milan daarentegen bakt er maar weinig van in de Serie A en denkt aan het halen van versterkingen.

Volgens de Italiaanse media dreigt Ajax het slachtoffer te worden van de koopwoede van de vermogende Chinezen die het voor het zeggen hebben in Milaan. De technische leiding van de gevallen grootmacht wil namelijk niet één, maar twee Ajacieden naar de Italiaanse competitie halen. Allereerst houden de scouts van Milan Justin Kluivert al een hele tijd in de gaten, en nu is men ook overtuigd geraakt van de kwaliteiten van de Braziliaanse rechtsvoor David Neres.

De laatstgenoemde komt steeds beter in de markt te liggen en heeft volgens de laatste geluiden clubs als Manchester United, Tottenham Hotspur en Juventus achter zich aanzitten. Naar verluidt hebben de geïnteresseerde clubs een transferprijs van ongeveer 25 miljoen euro in gedachten.