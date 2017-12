0 SHARES Delen Tweet

Gisteren werd bekend dat Ajax een deal te pakken heeft met de Argentijnse back Nicolás Tagliafico maar Marc Overmars had liever Patrick van Aanholt gehaald. Dit weet de Telegraaf te halen.

De krant onthult: “Ajax pakt door in de laatste dagen van dit kalenderjaar. Nadat de komst van de nieuwe trainer Erik ten Hag definitief is afgerond, zijn de Amsterdammers ook dicht bij het contracteren van de felbegeerde linksback. De Argentijn Nicolás Tagliafico moet de problemen bij Ajax op de linksachterpositie uit de wereld helpen.”

Het medium gaat verder: “Tagliafico was afgelopen zomer al in beeld om naar Amsterdam te komen. Nadat de eerste keuze voor de transferwindow in januari, Crystal Palace-linksback Patrick van Aanholt, niet beschikbaar bleek, is Ajax opnieuw uitgekomen bij de 25-jarige back van Independiente. Tagliafico is in de tussentijd een stuk duurder geworden door onder andere de interesse van Borussia Dortmund. Ajax heeft een bod van 4,5 miljoen euro uitgebracht. Voor de éénmalig Argentijns international ligt in Amsterdam een contract voor 4,5 jaar klaar.”