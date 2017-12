8 SHARES Delen Tweet

Het Duitse Hannover 96 is geinteresseerd in Joel Veltman. Die club is deze transferperiode opzoek naar een ervaren verdediger.

Het is niet bekend wat de Bundesliga-club wil betalen voor de aanvoerder van Ajax, maar dat zal hoogstwaarschijnlijk geen bedrag zijn waar directeur spelerszaken Marc Overmars steil van achteroverslaat.

Veltman dacht in de zomertransferperiode al na over een vertrek uit onze hoofdstad, maar koos er toen voor om zijn handtekening onder een verbeterd en verlengd contract te zetten. De rechtsback liet toen wel weten dat hij nog ambities heeft, maar het is natuurlijk de vraag of de stopper onder de indruk is van een club als Hannover.