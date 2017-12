1 SHARES Delen Tweet

Terence Kongolo maakt het seizoen af in de Engelse Premier League. Hij gaat op huurbasis spelen voor Huddersfield Town. Dit weet de Monegaskische radiozender Radio Monte Carlo te melden.

De verdediger werd afgelopen zomer door AS Monaco voor vijftien miljoen euro overgenomen van Feyenoord. De 23-jarige voetballer kwam echter slechts zes keer in actie voor de regerend kampioen van de Ligue 1. De Nederlander hoopt in de tweede seizoenshelft op meer speeltijd en dus ligt een transfer voor de hand.