Romeo Castelen (34) speelde in het verleden voor clubs als RKC, HSV, ADO en Feyenoord. Na een periode in China is hij nu weer terug in Nederland.

Zijn contract bij Zhejiang Yiteng is ten einde, maar verlenging is nog een optie. “De club komt een van deze dagen naar Nederland toe, dan gaan we het even bekijken. Ik sta voor alles open. Misschien ga ik niet terug naar Yiteng wordt het wel een andere bestemming. Nu heb ik gewoon vakantie en ben ik druk onderweg”, zo laat hij VICE Sports weten.

Castelen ambieert een rol als spelersbegeleider, maar eerst wacht nog een andere beslissing. “De directeur komt deze kant op en dan gaan we praten, maar ik wil eigenlijk niet weer zo ver spelen. Ik zit aan iets dichterbij te denken.” Zoals? “Dat is moeilijk te zeggen, omdat ik weet dat ik minder keuze heb op mijn leeftijd. Ik kan wel zeggen dat ik in Spanje wil gaan voetballen, maar dat wordt moeilijk. Het liefst zou ik in Dubai of zo spelen. Maar zo makkelijk is dat niet. In Nederland staan de deuren altijd open, dat weet ik wel.”