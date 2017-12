3 SHARES Delen Tweet

Robin van Persie kiest voor een terugkeer naar Feyenoord. Dit weet het Turkse medium A Spor te melden.

Het moge duidelijk zijn dat een vertrek bij Fenerbahçe op handen is. De Turkse topclub is ontevreden over de Nederlander, die ondanks zijn hoge salaris niet in staat is om wekelijks in actie te komen. Eenmaal op het veld maakt hij evenmin indruk op de club. Men hoopt dat ook op een vertrek in januari.