De Mexicaanse Club América heeft een bod gedaan op Luuk de Jong. Naar verluidt gaat het om een bod van rond de zeven miljoen euro. Dit weet de journalist Mike Verweij van de Telegraaf te melden.

De algemene verwachting is toch wel dat dit genoeg is om hem los te weken uit het Philips Stadion. Een vervanger heeft de koploper van de Eredivisie immers al in huis gehaald in de persoon van Maximiliano Romero, die voor 10,5 miljoen euro overkomt van Vélez Sarsfield uit Argentinië.