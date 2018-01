6 SHARES Delen Tweet

Amin Younes zou persoonlijk al lang en breed akkoord zijn met het Italiaanse Napoli maar nu lijkt een transfer toch ver weg te zijn. De Italiaanse grootmacht speurt namelijk de transfermarkt af naar andere mogelijkheden. Dit weet de krant La Gazzetta dello Sport te melden.

Simone Verdi van Bologna zou daarbij een goede mogelijkheid zijn, maar de international van Italië kost liefst 20 miljoen euro en dat vormt wel een pittige uitgave. De speler in kwestie is wel al even actief in de Serie A en heeft wat dat betreft dus veel meer ervaring dan Younes, die vermoedelijk een aanpassingsperiode nodig zal hebben als hij richting het San Paolo-stadion vertrekt.

We hebben al een paar keer gelezen dat vraag en aanbod ver van elkaar verwijderd zijn wat betreft de Duitse international. Ajax wil miljoenen vangen voor zijn speler die het in het afgelopen seizoen zo goed deed in de Europa League, waar de clubleiding van Napoli juist wijst naar het feit dat Younes nog maar tot medio 2018 (optie tot 2019) onder contract ligt in de Johan Cruijff ArenA. De Italianen schakelen nu mogelijk door.