In gesprek met de Japanse media heeft het talent verteld dat hij op termijn naar de top van de Eredivisie wil vertrekken, zodat hij rond de Olympische Spelen van 2020 wat meer bagage heeft. Feyenoord en PSV vindt hij mooie bestemmingen, maar Ajax heeft zijn voorkeur.

Groningen winger Ritsu Doan tells the Japanese media that he wants to move to one of the top three clubs in the Eredivisie by the 2020 Olympics in Tokyo. Ajax seems like his favorite as he describes Amsterdam Arena and other club facilities “totally cool”.

— Ajax Japan (@AFCAjax_jpn) 1 januari 2018