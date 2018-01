7 SHARES Delen Tweet

De kans is groot dat Feyenoord het na de winterstop moet doen zonder Michiel Kramer. De aanvaller staat in de belangstelling van zowel NAC als Sparta. Maar ook Bilal Basaçikoglu is dichtbij een vertrek bij de Rotterdammers. Dit weten diverse Turkse media te melden.

De vleugelspeler bevindt zich in de pikorde achter Jean-Paul Boëtius en Sam Larsson en heeft weinig uitzicht meer op speeltijd. Een transfer lijkt de beste optie en in Turkije denkt men dat Galatasaray concreet in de markt is voor de speler van oefenmeester Giovanni van Bronckhorst. Het is onbekend hoeveel de voormalige werkgever van Oranje-middenvelder Wesley Sneijder ongeveer overheeft voor Bilal, maar vermoedelijk moet hij niet heel veel kosten.