Ajax laat Mauro Savastano de komende tweede seizoenshelft voor Go Ahead Eagles spelen. De 20-jarige back wordt voor zes maanden uitgeleend aan de club die uitkomt in de Jupiler League.

De vleugelverdediger laat via de officiële kanalen weten: “Dit seizoen speel ik minder dan vorig jaar. Ik wil daarom graag weer minuten maken, me in de kijker spelen. Toen Go Ahead Eagles interesse toonde, sprak mij dat gelijk aan. Het is volgens mij een goede, warme club. Mijn doelen: weer lekker spelen en het team versterken. Én de play-offs halen.”