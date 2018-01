0 SHARES Delen Tweet

FC Barcelona heeft de Braziliaan Marcelo aangeboden gekregen. Dit weet het medium El Mundo Deportivo te melden. De centrale verdediger van Olympique Lyon speelde eerder voor PSV. Hij is een goedkoper alternatief dan de andere kandidaten.

Barcelona is naarstig op zoek naar versterking voor de verdediging, maar het wil niet te veel geld uitgeven. Stefan de Vrij van SS Lazio is bijvoorbeeld in beeld bij Barcelona, maar voor hem moet een transfersom op tafel worden gelegd. Na dit seizoen is de Nederlander wel transfervrij. Zelf zou hij bereid zijn om zijn contract uit te dienen en zodoende te wachten op Barcelona, dat hem na dit seizoen dan gratis kan oppikken.