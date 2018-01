9 SHARES Delen Tweet

Dani van der Moot heeft zich bij SC Cambuur gemeld voor een stage. De 20-jarige spits van PSV kan niet aanhaken bij het eerste elftal van de Eindhovenaren en daardoor mag hij naar Friesland verkassen.

“We zijn op zoek naar een nummer 9 en willen graag zien of we iets voor elkaar kunnen betekenen”, vertelde Foeke Booy, technisch manager van Cambuur, in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “In Eindhoven streeft men voor het eerste elftal een niveau na dat voor Cambuur niet haalbaar is.”

Bij PSV heeft hij een contract dat aan het eind van het seizoen afloopt.