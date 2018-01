14 SHARES Delen Tweet

Ryan Thomas speelt de laatste maanden de sterren van de hemel bij PEC Zwolle. Dit is nu ook de topclubs opgevallen. Het zou dus zomaar kunnen dat hij op korte termijn een stap omhoog gaat maken.

De Zwolse fansite PEC.nu schrijft: “De absolute cashcow van PEC. Met een contract tot de zomer van 2019 is er bij PEC geen directe noodzaak te verkopen. Ook de speler zelf staat met een pasgeboren dochter niet te springen om een transfer. Aan het begin van dit seizoen is er tussen speler en club de intentie uitgesproken om komende zomer naar een transfer te kijken. Dat gezegd hebbende staat Ryan inmiddels bekend als één van de beste spelers van de competitie. Zowel clubs uit binnen- en buitenland hebben serieuze scouts naar Zwolle gestuurd.”

De fansite komt ook al met kandidaten op de proppen: “Wij horen Anderlecht, een Franse club, Bundesliga clubs en een wakker geworden top 3 club uit de Eredivisie.” Het is niet bekend of het om Ajax, Feyenoord of PSV gaat.