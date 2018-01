1 SHARES Delen Tweet

Luuk de Jong staat open voor een vertrek naar het Mexicaanse Club America. Dit weet de Telegraaf te melden.

Het medium schrijft: “Luuk de Jong staat niet onwelwillend tegenover een avontuur in Mexico, maar de spits van PSV is zelf nu niet aan zet. De serieuze interesse van Club América heeft zich nog niet vertaald in een officieel bod in Eindhoven. De Jong (27) is bereid om verder te praten met de Mexicaanse topclub, maar dan moet de twaalfvoudig kampioen er wel eerst uit zien te komen met PSV. De spits meldt zich vandaag dus gewoon op het trainingsveld in Eindhoven.”