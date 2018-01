1 SHARES Delen Tweet

Nicolas Tagliafico speelt de komende seizoenen voor Ajax. De linksback had tal van opties maar koos uiteindelijk voor een transfer naar Amsterdam. In een onderhoud met de Telegraaf legt hij uit waarom hij voor Ajax koos.

De Argentijn vertelt: Ik kon naar Duitsland en Real Betis, maar Ajax is Ajax. In Argentinië heeft de club een goede naam.” Zijn zaakwaarnemer Ricardo Schlieper vult aan: “Ajax behoort tot de tien, twaalf grootste clubs van Europa.” Volgens de belangenbehartiger zal zijn cliënt bijna geen aanpassingsperiode nodig hebben. “Nicolás verstaat Engels en probeert het soms ook een beetje te spreken. Ik denk dat hij het in Nederland snel zal oppakken.”