Het lijkt een kwestie van tijd te zijn voordat Amin Younes Ajax verruilt voor de Italiaanse grootmacht Napoli. Dit weet het medium Sport Italia te melden.

Het medium schrijft dat Napoli nog even moet wachten op de definitieve handtekening van de vleugelspits, maar dat alle partijen er inmiddels eigenlijk wel uit zijn. Verdere details verstrekken de Italianen overigens niet, waardoor het gissen blijft naar de transfersom. Wel weten we dat Younes al lang en breed akkoord is met de Serie A-topclub over een contract voor vijf seizoenen à anderhalf miljoen euro per jaar.