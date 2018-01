6 SHARES Delen Tweet

Zowel Ajax als PSV hebben deze winterstop een lijntje uitgegooid naar Patrick van Aanholt. Beide topclubs wilde hem graag overnemen van Crystal Palace.

Afgelopen zomer meldde PSV zich ook al voor de 27-jarige Van Aanholt, die de jeugdopleiding doorliep in Eindhoven. Destijds gaf de linksback aan technisch manager Marcel Brands aan dat hij vanwege privéredenen in Engeland wilde blijven. In de eerste seizoenshelft slaagde de Oranje-international er echter niet in een vaste basisplaats te bemachtigen bij Crystal Palace.