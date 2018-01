5 SHARES Delen Tweet

Zowel Giovanni van Bromckhorst als technisch directeur Martin van Geel willen Robin van Persie terughalen naar de Kuip. Zijn contract bij het Turkse Fenerbahce is onlangs ontbonden dus de overgang lijkt een kwestie van tijd te zijn.

Volgens het Algemeen Dagblad moet de routinier namelijk de nieuwe grote baas worden in De Kuip: een soort Dirk Kuyt. “Met de inmiddels gestopte Kuyt had Van Bronckhorst nauwelijks omkijken naar wat er in de kleedkamer gebeurde. Alleen de aanwezigheid van de Katwijker was vaak al voldoende voor de rest van de ploeg om zich professioneel te gedragen. Vaak ja, want vrijbuiters als Eljero Elia en Rick Karsdorp zijn jongens die zich door niets en niemand laten muilkorven. Die kozen hun eigen pad. Maar als het om presteren ging, stonden Elia en Karsdorp er.”