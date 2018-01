8 SHARES Delen Tweet

Nigel de Jong en Galatsaray hebben volgens verschillende Turkse media overeenstemming bereikt over ontbinden van zijn contract. Ook lijkt zijn nieuwe club al bekend. Volgens het medium Fotomac is hij in grote lijnen akkoord met zijn oude liefde Ajax. Het zou dan gaan om een kortlopend contract.



De Turkse media zijn niet altijd even betrouwbaar en dus dienen we een behoorlijke slag om de arm te houden, maar mogelijk kan oefenmeester Erik ten Hag de ervaring van de oud-international van het Nederlands elftal goed gebruiken, al beschikken de Amsterdammers al wel over een groot aantal middenvelders.