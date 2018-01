1 SHARES Delen Tweet

Ajax en de KNVB hebben weet gehad van een hartafwijking die geconstateerd is bij Abdelhak Nouri. Dit weet de NOS te melden op basis van informatie uit het NRC Handelsblad. Begin juli zakte de spelmaker in de oefenpot tegen Werder Bremen in elkaar.

Het bovengenoemde medium onthult: “Bij de in juli vorig jaar door een hartstilstand getroffen Ajacied Abdelhak Nouri is eerder door de KNVB een hartafwijking geconstateerd. De voetbalbond constateerde de afwijking bij een echo in april 2014. De KNVB oordeelde dat die afwijking ongevaarlijk was en deelde de informatie met de Amsterdamse club. Dit meldt NRC op basis van uitgebreid onderzoek. Inmiddels zou volgens de krant een juridisch steekspel gaande zijn tussen de familie van de voetballer en Ajax.”

Men gaat verder: “De familie van Nouri heeft een gerenommeerde letseladvocaat in de arm genomen, omdat Ajax geen volledige helderheid wil verschaffen over wat de jonge voetballer op 8 juli tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen precies is overkomen. Ajax, dat ook een letseladvocaat in de arm heeft genomen, wil volgens NRC niet ingaan op 28 gedetailleerde schriftelijke vragen.”