Feyenoord is momenteel bezig om Robin van Persie terug te halen naar de Kuip. Naast zijn komst staan er ook een aantal spelers voor een vertrek bij de Rotterdammers. Naar verluidt gaat het om Michiel Kramer, Bilal Baçacikoglu en Jean-Paul Boetius.

In de afgelopen zomer maakte laatstgenoemde de overstap van FC Basel, waar hij vrijwel niet in actie kwam, naar Rotterdam-Zuid, maar de prestaties van het kind van Varkenoord zijn allesbehalve constant te noemen en eigenlijk is hij al voorbijgestreefd door Sam Larsson, die wat meer te bieden heeft. Volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport zou Boëtius daarom kunnen kiezen voor een bliksemvertrek.