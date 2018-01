1 SHARES Delen Tweet

Ajax denkt erover om Hassane Bande al deze transferperiode binnen te halen. De Amsterdammers hebben al een akkoord over de transfer voor het komende seizoen maar hopen tegen een extra betaling hem direct te kunnen overnemen van KV Mechelen. Dit weten diverse media te melden.

De aanvaller uit Burkina Faso komt sowieso in de aankomende zomer over van KV Mechelen voor een bedrag van 9,5 miljoen euro (vaste som plus bonussen). Bij onze zuiderburen weet men echter dat directeur spelerszaken Marc Overmars nu probeert om Bandé deze winter nog over te hevelen naar de Johan Cruijff ArenA voor een extra bedrag van 500.000 euro. Dit voorstel heeft Mechelen overigens afgewezen, maar het lijkt erop dat de Amsterdammers binnen afzienbare tijd met een nieuwe aanbieding zullen komen.