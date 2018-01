5 SHARES Delen Tweet

Napoli wil een dubbeldeal sluiten met Ajax. Ze zijn al enige tijd bezig om Amin Younes binnen te halen maar deze onderhandelingen verlopen uiterst moeizaam. Nu denken ze ook nog aan de komst van spits Kasper Dolberg. Dit zou dan in de zomer moeten plaatsvinden volgens het medium Corriere dello Sport.

De Italianen zijn al een tijdje bezig met Amin Younes, maar de onderhandelingen rond de Duitser leveren moeilijkheden op en het zou zomaar eens zo kunnen zijn dat de Duitser in de tweede seizoenshelft ‘gewoon’ in de Johan Cruijff ArenA speelt. In de zomer wil hij dan echter alsnog vertrekken en Napoli is naar verluidt bereid om te wachten.

Na het huidige voetbalseizoen zou hij dan samen met Dolberg de overstap moeten maken naar het San Paolo-stadion. Nog niet zo heel lang geleden nam de Serie A-topclub spits Arek Milik nog over van Ajax voor een (op dat moment) recordbedrag van 32 miljoen euro. Het is niet bekend hoeveel de werkgever van onder meer Dries Mertens en Lorenzo Insigne bereid is te betalen voor de Deen. Younes moet in ieder geval gratis en voor niets de overstap maken, zo is de mening van de clubleiding van Napoli.