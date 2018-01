3 SHARES Delen Tweet

Deze transferperiode werd bekend dat het Mexicaanse Club America een poging wil wagen voor Luuk de Jong. Tot een bod kwam het nog niet maar de interesse is zeer concreet voor de international van Oranje. Zelf is hij niet bezig met een vertrek bij PSV.

“Ik ben met PSV bezig en heb een contract tot 2020”, wordt De Jong geciteerd door het Eindhovens Dagblad. “Mijn focus ligt nu bij PSV en voor mij is er niks nodig om dat te veranderen. In de toekomst is alles mogelijk en wie weet kan ik ooit nog een mooie stap maken. Voor nu wil ik hier presteren.”