Stefano Denswil is op dit moment één van de topverdedigers in de Belgische competitie. Een aantal jaar geleden verliet hij Ajax voor de lijstaanvoerder van de Jupiler Pro League. Er is dan ook veel belangstelling voor de mandekker, die een terugkeer naar Amsterdam stiekem ook wel ziet zitten.

“Ik heb het grootste deel van mijn leven bij Ajax gevoetbald, dat is wel een groot onderdeel geweest. Zij hebben mij gemaakt tot wie ik nu ben. Terugkeren zou leuk zijn, maar dan hebben we nog heel lang te gaan, dus dat zien we dan wel. Ik zit nu hier en wil stappen maken”, vertelt Denswil in gesprek met FOX Sports.