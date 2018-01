6 SHARES Delen Tweet

De kogel is bijna door de kerk, Volgens VI-verslaggever Martijn Krabbendam mag Robin van Persie zich aankomende week weer Feyenoorder noemen. “De keuring is geweest, dus eigenlijk is alles in kannen en kruiken.”

De 34-jarige aanvaller liet onlangs zijn contract ontbinden bij de Turkse topclub Fenerbahçe, waar hij in augustus zijn laatste wedstrijd speelde. Hierdoor kan Feyenoord Van Persie transfervrij contracteren. “De verwachting is dat Feyenoord hem begin komende week zal presteren, misschien wel dinsdag bij de nieuwjaarsreceptie van de club. Dan is Van Persie speler van Feyenoord en dan gaan ze kijken hoe fit hij is”, vervolgde Krabbendam.

De laatste maanden heeft Van Persie bij Fenerbahce geen wedstrijden meer gespeeld maar er word niet getwijfeld aan zijn conditie. Hij heeft veel voor zichzelf getraind. De technische staf denkt dat hij fit is.