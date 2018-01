7 SHARES Delen Tweet

Het zou zomaar kunnen dat Robin van Persie aankomende zondag speelminuten gaat krijgen in de klassieker. Dit geeft Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst aan in een gesprek met de Telegraaf.

“Dat hangt ervan af. Je maakt altijd een keuze in de dagen voor de wedstrijd. We zullen kijken in hoeverre hij in staat is om minuten te maken,” aldus de trainer.

Van Bronckhorst hoopt bovendien dat Van Persie vandaag al op het trainingsveld te zien is. “Ik hoop snel een seintje te krijgen dat het helemaal rond is. Hij is fit en ik verwacht dan ook dat hij snel wedstrijdritme op kan gaan doen”.