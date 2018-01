2 SHARES Delen Tweet

Na dit seizoen verruilt Yassin Ayoub FC Utrecht voor Feyenoord. De middenvelder heeft daar een contract getekend tot medio 2022. In gesprek met de NOS zegt de middenvelder dat Zakaria Labyad hem moet volgen naar Rotterdam-Zuid.

Het is algemeen bekend dat Ajax-coach Erik ten Hag een oogje heeft op zijn voormalige pupil, maar Ayoub heeft dus een ander plannetje. “Het liefst wil ik natuurlijk dat hij naar Feyenoord komt.” Over zijn keuze voor de regerend landskampioen van de Eredivisie zegt hij vervolgens: “Ik heb twee kleine kindjes: eentje van één jaar en eentje van twee jaar. Je moet ook aan je gezin denken. En ik ben 23, dat is een mooie leeftijd voor een stap naar een topclub in de Eredivisie. Daar kan je jezelf ook weer in de kijker spelen.”