Aanstaande zondag speelt Feyenoord in de ArenA tegen Ajax. Ze moeten het misschien wel doen zonder hun belangrijkste man. Giovanni van Bronckhorst is namelijk ziek.

Van Bronckhorst is vandaag afwezig in De Kuip. Niet bekend is gemaakt waar de Feyenoord-coach last van heeft en hoe zijn prognose is voor aanstaande zondag.

Vanwege de afwezigheid zal Jean-Paul van Gastel de wekelijkse persconferentie leiden in aanloop naar de kraker tegen Ajax.