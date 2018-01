1 SHARES Delen Tweet

Robin van Persie en Fenerbahce hebben overeenstemming bereikt over het ontbinden van zijn contract. Dit weet de NOS te melden. De verwachting is dat hij snel zal tekenen bij zijn oude liefde Feyenoord.

De NOS bericht: “Van Persie bereikte eerder al een akkoord met de Rotterdamse landskampioen. Feyenoord en de 34-jarige Van Persie waren het al een tijdje eens over een overgang naar Rotterdam. Fenerbahçe deed de afgelopen dagen nog moeilijk. De spits had nog een contract tot de zomer in Turkije.