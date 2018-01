0 SHARES Delen Tweet

De Argentijnse grootmacht Boca Juniors is geinteresseerd in een speler van PSV. Naar verluidt willen ze de selectie gaan versterken met de komst van Gaston Pereiro. Dit weten diverse Argentijnse media te melden.

De huidig kampioen van Argentinië is op zoek naar extra versterking om ook dit jaar de prijzen in de wacht te kunnen slepen en zou in de aanvallende middenvelder van PSV de ideale kandidaat zien om hiervoor te zorgen.