Ajax heeft een aanbieding ontvangen van een club uit de Premier League. Swansea Cuity zou namelijk een officieel bod hebben uitgebracht van 10,3 miljoen euro op Amin Younes. Dit weet het medium medium Sky Sport Italia te melden.

Er werd in de voorbije weken al het een en andere geschreven over de concrete interesse van de club uit Wales in de international van Duitsland, maar nu heeft Swansea woorden ook daadwerkelijk omgezet in daden. Het is desondanks onwaarschijnlijk dat Younes ook daadwerkelijk naar Engeland vertrekt.

De vleugelspits acht de Swans immers niet de juiste stap en voelt vele malen meer voor Napoli. De Italianen wensen echter niet meer dan 4 miljoen euro over te maken op de bankrekening van Ajax en dat is veel te weinig. Met het oog op het wereldkampioenschap wil Younes vertrekken uit onze hoofdstad, waarbij ook de Spaanse clubs Real Betis Sevilla en Real Sociedad een optie zijn.