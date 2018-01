0 SHARES Delen Tweet

Marc Overmars, de technisch directeur van Ajax is de laatste weken al flink op dreef met aankopen. De aankomende week wil hij nog een speler presenteren. De Amsterdammers zouden de selectie namelijk een extra boos willen geven met de komst van Zakaria Labyad.

Overmars is namelijk van mening dat de selectie van Ajax nog een extra buitenspeler nodig heeft om de meeste kans te maken op het binnenhalen van de titel. FC Utrecht-smaakmaker Zakaria Labyad is nog steeds een belangrijke kandidaat om die vacature in te vullen, al liet clubeigenaar Frans van Seumeren eerder nog weten niet te rekenen op een winters vertrek van de Marokkaan.

Eerder probeerde Overmars al de komst van Hassane Bandé te vervroegen, maar daar werkte KV Mechelen niet aan mee. De international van Burkina Faso komt na dit seizoen wel naar Ajax. Dat geldt ook voor Fortuna Sittard-aanvoerder Perr Schuurs, terwijl Nicolás Tagliafico, Rasmus Nissen Kristensen en Nicolas Kühn deze maand al aansloten bij de selectie van trainer Erik ten Hag.