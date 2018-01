0 SHARES Delen Tweet

PSV heeft interesse in een linksback die uitkomt in de Eredivisie. Naar verluidt gaat het om José Ángel Tasende die onder contract staat bij NAC Breda. Hij is beter bekend onder de naam Angelino.

De 21-jarige Spanjaard maakt dit seizoen veel indruk bij NAC Breda, dat hem tot het eind van dit seizoen huurt van Manchester City.

Angeliño is in Breda uitgegroeid tot één van de betere linksbacks van de Eredivisie en dat is ook PSV opgevallen. De Eindhovenaren hebben een prima band met City en zien de vleugelverdediger als een versterking voor volgend seizoen. PSV zet dan vrijwel zeker in op een huurtransfer, omdat City nog gelooft in Angeliño. Bovendien betaalden de Engelsen medio 2013 liefst 4,5 miljoen euro voor de toen pas zestienjarige verdediger.