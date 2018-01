0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord heeft een geroutineerde speler van de Engelse grootmacht Tottenham Hotspur in het vizier. Volgens het medium Voetbal International willen de Rotterdammers een poging wagen om de 34-jarige Michel Vorm over te nemen.

De voormalig speler van o.a Utrecht en Den Bosch is in het bezit van een aflopend contract, waardoor hij na dit seizoen transfervrij op te pikken is. Feyenoord zou maar wat graag gebruik maken van die mogelijkheid, zeker nu Kenneth Vermeer met optie tot koop is verhuurd aan Club Brugge.

Omdat het contract van Vorm afloopt, staat het de ervaren Oranje-international vrij om met andere clubs te onderhandelen. Op dit moment staat de 35-jarige Brad Jones nog onder de Feyenoord-lat, maar de Australiër maakt dit seizoen geen al te sterke indruk.