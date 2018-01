5 SHARES Delen Tweet

Ajax speelt vanmiddag om 12.30uur in de Galgenwaard tegen FC Utrecht. De Amsterdammers lijken te beginnen met een opvallende speler in de basiself. Ze moeten het waarschijnlijk doen zonder Joel Veltman omdat zijn vriendin op het punt van bevallen staat.

In dat geval komt Ajax voor de dag met een opvallende basisspeler, want de verwachting is dat Rasmus Kristensen de aangewezen vervanger is van de captain van de Amsterdammers. De jonge Deen werd een paar dagen geleden officieel vastgelegd voor 5,5 miljoen euro.

Ajax en Utrecht zullen beide om moeten gaan met de moeilijke omstandigheden in de Galgenwaard, waar het veld nog het meeste wegheeft van een toendra. Ten Hag durft dat echter wel aan. “De mens is de geboren aanpasser. We zullen om moet te gaan met de omstandigheden. Heel kort positiespel wordt lastiger op zo’n ondergrond. Daar hebben we in voorbereiding op deze wedstrijd uiteraard over gesproken met de spelers. Het beste team zal zich het beste aanpassen. Het heeft weinig zin om te klagen, we moeten handelen naar de omstandigheden”, laat hij weten aan het Algemeen Dagblad.