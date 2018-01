3 SHARES Delen Tweet

Gertjan Verbeek verloor gisteren met FC Twente in eigen huis met 0-2 van PSV. De oefenmeester is niet te spreken over de speelstijl van de Eindhovenaren. Hij vindt dat ze Twente op een laffe manier bestreden.

“Ik denk dat wij heel aardig aan de wedstrijd begonnen. Je kunt bij PSV druk gaan zetten op de zestien, maar dat is je eigen graf graven. Ze staan niet voor niets bovenaan”, opent verbeek tegenover FOX Sports. “Je kunt het van PSV ook hartstikke laf vinden. Vanaf de eerste minuut speelt Schwaab er een heel eind achter. Isimat zie je bijna nooit het middenveld in dribbelen. Ze blijven maar rondspelen.”

Verbeek vervolgt: “Zij zijn de kampioen en wij staan bijna onderaan. Natuurlijk zakken wij dan terug, maar PSV doet dat ook. Dat hebben ze de hele tweede helft gedaan. Op een gegeven moment stelden ze zes verdedigers op. Dan zijn jullie wel poeslief voor PSV, daar mag wel eens meer kritiek op komen.”

“Het is natuurlijk schijtbakkenvoetbal”, vervolgt Verbeek. “Het is niet om aan te gluren. Ik zie liever Ajax en AZ voetballen. Maar zij stappen lachend de bus in, dus dat begrijp ik wel. Maar ik hoor: ‘jullie hebben Twente lang in leven gelaten’. Maar wij hebben PSV ook in leven gehouden. Ze hebben voetballend bijna geen kansen gecreëerd. En zij staan bovenaan.”