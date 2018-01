6 SHARES Delen Tweet

Ajax lijkt deze transferperiode naast de diensten van Zakaria Labyad te grijpen maar heeft nog wel hoop op de komst van Hassane Bande. De Amsterdammers willen hem graag deze transferperiode al overnemen van KV Mechelen en zelf staat de vleugelflitser ook te trappelen.

Het Belgische medium GVA onthult op maandagmorgen: “Rode lantaarn KV Mechelen zit momenteel met een probleem-Bandé. Maar eigenlijk al sinds 4 december. De club verkocht de amper 19-jarige Hassane Bandé toen voor een basisbedrag van 8,25 miljoen euro aan Ajax – het won de jackpot, de champagne werd ontkurkt. Enig probleem: pas in de zomer zou het Burkinese talent overkomen. En wat KV niet wist, was dat de Amsterdammers het spel niet correct zouden spelen. Ze hebben er sindsdien alles aan gedaan om de speler toch al in januari te kunnen verkrijgen. Begin deze maand bood Ajax 500.000 euro extra, intussen is dat gestegen tot één miljoen. Geen probleem voor KV, dat met de nieuwe investeerders het geld niet per se nodig heeft. Maar intussen werd het hoofd van de speler wel gek gemaakt.”