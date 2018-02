2 SHARES Delen Tweet

Alles leek erop dat de transfer van Nicolai Jorgensen van Feyenoord naar Newcastle United van de baan was maar nu lijkt er toch een opening te zijn in de transfersoap. Dit weet het medium Sky Sports te melden.

De Magpies laten hun spits Aleksander Mitrovic namelijk hoogstwaarschijnlijk naar het Franse Girondins de Bordeaux gaan en zoeken nog altijd een nieuwe centrumaanvaller. Het bedrag dat de nummer vijftien van de Premier League verdient met de verkoop van de oud-speler van RSC Anderlecht kan vervolgens extra in de Deense spits van Feyenoord worden gestoken.

De Rotterdammers stelden Newcastle een paar dagen geleden een ultimatum en de clubleiding van de Engelsen lieten deze deadline van maandagavond verstrijken. Het is echter maar zeer de vraag wat technisch directeur Martin van Geel doet als de Magpies zich alsnog bij De Kuip melden met een bod van 25 miljoen euro op Jörgensen. Toont hij zich in dat geval standvastig of geeft hij toch zijn jawoord?