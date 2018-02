4 SHARES Delen Tweet

Feyenoord heeft per direct afscheid genomen van Michiel Kramer. Zijn contract bij de Rotterdammers is ontbonden.

De Telegraaf schrijft over de 29-jarige aanvaller: “De spits en de Rotterdamse club kwamen gisteren vlak voor het sluiten van de transfermarkt de ontbinding van zijn tot medio 2018 lopende contract overeen. Vlak voor het verstrijken van de transferdeadline zegde Kramer Bolton Wanderers af.”

Het is niet duidelijk waar Kramer zijn loopbaan voortzet. Zijn ambitie is om in het buitenland te spelen, nadat hij in Rotterdam op een zijspoor is geraakt.