3 SHARES Delen Tweet

Gisteren tijdens de bekerwedstrijd Feyenoord – PSV zaten er scouts uit Italie en Duitsland op de tribune om te kijken naar Tyrell Malacia.

Volgens De Telegraaf zaten er vertegenwoordigers van Fiorentina, AS Roma en vijf clubs uit de top van Duitsland op de tribune om de verdediger te bekijken. Geen van deze clubs was van plan om op de laatste dag de linksback nog over te nemen, maar wilden hem graag in actie zien tijdens een topwedstrijd.