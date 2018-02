8 SHARES Delen Tweet

FC Barcelona wilde in de laatste transferperiode de selectie al een boost geven met de komst van Matthijs de Ligt maar dat was voor Ajax onbespreekbaar. De kans is groot dat ze in de zomer terugkomen voor de 18-jarige stopper.

Volgens de Spaanse media is technisch directeur Robert Fernandez van de Primera División-grootmacht nog altijd uit op een deal met Ajax. De verwachting is echter dat de Amsterdammers 45 tot 50 miljoen euro zullen vragen voor hun stopper en dat is de clubleiding in het Camp Nou-stadion te gortig. Volgens de laatste geluiden uit Catalonië denkt Fernandez echter wat korting te kunnen scoren bij de Eredivisie-topclub, door de goede betrekkingen tussen beide teams.

De Ligt maakt het seizoen af bij Ajax, maar in de zomer zal er waarschijnlijk een enorme transferstrijd losbarsten om de handtekening van de Ajacied. Hij wordt immers niet alleen gevolgd door Barça, maar ook door ploegen als Bayern München, Tottenham Hotspur en andere Europese topclubs. Het lijkt wel heel onwaarschijnlijk dat de Amsterdammers een wit voetje willen halen bij de werkgever van Lionel Messi en Luis Suárez.